Алексей Текслер ориентировал все медучреждения Челябинской области на реабилитацию бойцов СВО

Для военнослужащих в больницах и поликлиниках организуют «зеленый коридор»

Все медучреждения Южного Урала ориентированы на оказание необходимой и своевременной помощи военнослужащим — участникам специальной военной операции. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Магнитогорске.

Глава региона отметил, что особое внимание уделяется медицинской реабилитации: в Челябинской области определены якорные учреждения, которые проводят такую работу, — это областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн, где недавно проведен капремонт, это ОКБ‑3 на территории Челябинска, ГКБ‑1 в Еманжелинске, это восстановительный реабилитационный центр, а также санатории, такие как «Карагайский бор», «Сосновая горка», «Кисегач» и другие.

В Минздраве сообщили, что все организации, которые осуществляют медицинскую реабилитацию бойцов, оснащены по последнему слову.

«За три года, с 2022-го по 2024-й, из федерального и областного бюджетов на ремонт и оснащение наших реабилитационных отделений было выделено около полумиллиарда рублей, в 2025‑м начался новый этап — до 2027 года запланировано выделение около 200 миллионов, которые будут направлены на дооснащение и создание максимально комфортных условий для проведения медицинской реабилитации», — рассказала замминистра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова.

Впрочем, даже к лучшей технике нужны квалифицированные врачи, и по словам замминистра, это то, чем Челябинская область может по праву гордиться:

«Наши медицинские сотрудники проходят обучение в ведущих головных центрах страны и неоднократно подтвердили уровень своей квалификации. К нам приезжают специалисты ведущих научных центров Москвы и Санкт-Петербурга, из-за рубежа и, видя уровень подготовки наших специалистов и уровень оснащения в отделениях, говорят: „А дальше направлять некуда, вы все можете сами, ребята!“ Полагаю, это высокая оценка нашего уровня медицинской реабилитации».

В Минздраве говорят: сейчас самое важное — донести до ветеранов СВО, до военных, которые прибывают в отпуск, чтобы они обращались не только за медицинской помощью, но и за реабилитацией, которая оказывается бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. А участники СВО, ветераны боевых действий получают эту помощь вне очереди.

«Сегодня в каждой медорганизации выделен сотрудник для индивидуального сопровождения бойцов, как правило, это начмед, заведующий поликлиникой либо отделением, который выстраивает маршрутизацию для своего подопечного, при необходимости организует для него „зеленый коридор“, чтобы человек в минимальные сроки получил любой вид помощи, в том числе был своевременно направлен на медицинскую реабилитацию», — рассказала Нелли Верзакова.

Пройти реабилитацию бойцы могут как в круглосуточном стационаре с госпитализацией — ее продолжительность будет зависеть от характера и уровня тяжести ранений, или амбулаторно — в поликлинике или в рамках дневного стационара.

В числе приоритетов — оказание психологической помощи бойцам и членам их семей, особенно если это семья погибшего военнослужащего. С начала специальной военной операции в регистре Минздрава числятся примерно 4,5 тысячи бойцов и членов их семей: помощь оказана 3 тысячам участников СВО, примерно 500 членам семей погибших бойцов и почти 400 родственникам солдат, которые продолжают нести военную службу «за ленточкой».