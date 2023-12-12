Алексей Текслер определил пункты временного размещения беженцев из Палестины

В Челябинской области они смогут жить в нескольких городах

Челябинская область создает пункты временного размещения для беженцев из Палестины. Постановление, предписывающее организовать такие пункты, подписал губернатор Алексей Текслер.

Губернатор поручил «обеспечить временное социально-бытовое обустройство граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории государства Палестина, но вынужденно покинувших жилые помещения» за счет областного бюджета.

Пункты временного размещения беженцев будут в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Златоусте и в поселке Каштак. Согласно постановлению, они примут 15 беженцев.

В конце ноября уроженка Саткинского района Светлана Гайфулина вернулась на родину из Палестины с двумя сыновьями. Сначала их эвакуировали в Подмосковье, а затем отправили на Южный Урал, где семье придется начинать жизнь с нуля.