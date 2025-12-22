Алексей Текслер определил приоритеты нацполитики на 2026 год

Губернатор Челябинской области предложил в Год единства народов России ввести единый стандарт оформления мероприятий

Губернатор Челябинской области сегодня, 22 декабря, провел итоговое заседание Совета по реализации государственной национальной политики. Особое внимание было уделено подготовке к 2026 году, который Указом президента России Владимира Путина объявлен Годом единства народов страны. Для координации этой работы в Челябинской области будет сформирован специальный оргкомитет, возглавить который поручено главе региона. Уже начат сбор предложений для формирования программы мероприятий, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Южный Урал усилит позиции культурной и дискуссионной площадки. Впереди — больше крупных событий, а статус Челябинска как «Культурной столицы России» 2027 года даст дополнительный импульс. Губернатор ждет ярких проектов от всех муниципалитетов. Кроме того, глава региона поднял вопрос о необходимости стандартизировать атрибутику для мероприятий в сфере национальной политики.

«Мы многонациональный народ, но что нас всех объединяет? Любовь к России. Значит, должен быть флаг РФ. Важно, чтобы на мероприятии национальная специфика раскрывалась. Давайте сделаем такой стандарт, чтобы организаторы понимали — это должно быть в обязательном порядке», — добавил Алексей Текслер.

На заседании были рассмотрены итоги реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года; муниципальные практики взаимодействия с национально-культурными объединениями и меры поддержки проектов через грантовые механизмы на примере Челябинска, а также ход реализации региональной программы содействия добровольному переселению соотечественников.

Также губернатор поздравил муфтия Челябинской области Рината-хазрата Раева с 20-летием избрания на пост главы мусульманской уммы Южного Урала, назвав его деятельность примером настоящего служения.

В заключение Алексей Текслер поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал всем самой главной Победы, а также новых побед, пусть небольших, которые складываются в наши общие достижения.