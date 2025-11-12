Алексей Текслер определил приоритеты для Челябинской области на ближайшую перспективу

На выездном совещании с главами в Южноуральске он обозначил ключевые задачи для руководителей муниципалитетов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с главами в Южноуральске, на котором обозначил ключевые задачи для глав муниципалитетов, касающиеся бюджета, АПК, дорожного хозяйства и безопасности в зимний период, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Открывая заседание — напомним, летом глава региона ввел новую традицию проводить такие совещания на выезде, — Алексей Текслер отметил потенциал Южноуральска, сочетающего развитую промышленность и энергетику с аграрными и туристическими возможностями.

Говоря о бюджете будущего года, который уже сверстан и передан на рассмотрение в Законодательное собрание, глава региона подчеркнул, что документ формируется в непростых экономических условиях, но ключевые ориентиры остаются неизменными.

«Несмотря на все обстоятельства, во-первых, обеспечим неукоснительное выполнение всех социальных обязательств и, конечно, поддержку участников специальной военной операции, их семей. Во-вторых, сохраним бюджет развития в части строек и ремонтов с федеральным софинансированием и реализуемых по прямым поручениям губернатора. В-третьих, продолжим поддерживать муниципалитеты», — заявил губернатор.

При этом он поручил главам муниципалитетов активнее работать над расширением налоговой базы, развивать неналоговые доходы, формировать финансовые резервы и максимально ответственно относиться к расходованию бюджетных средств.

Алексей Текслер поздравил Ишалинское сельское поселение с призовым местом во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» — село из Аргаяшского округа заняло 5-е место в категории «сельское поселение» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений». Населенный пункт получит награду — 3 миллиона рублей.

Губернатор отметил, что и у других муниципалитетов есть все шансы на победу при условии активного участия и грамотной подачи заявок:

«Глубоко убежден — наши муниципалитеты имеют все возможности в таких конкурсах побеждать. Нужно просто участвовать, делать хорошие заявки и уметь рассказывать о себе».

Одной из приятных тем совещания стали итоги уборочной кампании. Валовой сбор зерновых и масличных культур в регионе достиг 2 миллионов 334 тысяч тонн, что является абсолютным рекордом за последние 35 лет. Средняя урожайность также стала историческим максимумом, превысив 20 ц/га.

«Наш регион показал лучший результат в Уральском федеральном округе, но самое главное, это абсолютный рекорд за всю историю Челябинской области. Благодарю за это всех аграриев, руководителей сельхозпредприятий и муниципалитетов», — подчеркнул Алексей Текслер.

Внимание развитию агросектора в Челябинской области уделяют постоянно. В этот раз губернатор обратил внимание, что для прогресса необходимо сосредоточиться на кадровой политике. Было подтверждено, что до 2030 года в области планируется создать 100 агроклассов, из них 20 — в следующем году.

Также глава региона поднял актуальную тему готовности к зиме — газовых сетей, детских горок и дорог:

«На сегодня 22 муниципалитета полностью выполнили дорожные ремонты. Благодарю коллег за четкую работу. Однако у четырех городских округов есть проблемы со сдачей документов: это Усть-Катав, Чебаркуль, Кыштым и Златоуст. Требую ускориться и закрыть все задачи в течение ближайших недель. Сейчас все внимание с учетом погодных условий должно быть обращено на состояние дорог и тротуаров, начало зимнего содержания. Напомню, что 130 единиц новой техники в этом году поступило в муниципалитеты. Рассчитываю, что период зимнего содержания пройдет без затруднений».

В преддверии зимнего сезона губернатор выделил в число приоритетов безопасность зимних аттракционов и газового хозяйства. Соответствующим службам поручено своевременно провести их сертификацию и государственную регистрацию:

«Дороги — безусловный приоритет, но в этом году с учетом дополнительной техники надо уделить особое внимание пешеходным зонам, тротуарам. Начало зимы не должно быть ни для кого сюрпризом. Для детей горки должны работать. Да, появились дополнительные требования: времена меняются. Их нужно выполнять. Праздник для детей мы обязаны обеспечить».

Также он поручил усилить работу по вакцинации населения от сезонного гриппа и прохождению профосмотров.

Коснулся Алексей Текслер и темы цифровизации, рекомендовав главам муниципалитетов и подведомственным организациям активнее переводить официальные коммуникации в национальный мессенджер MAX.