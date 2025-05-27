Алексей Текслер обязал глав округов принять участие в фестивале «Челябинская область — большая семья»

Уникальное мероприятие пройдет на Южном Урале в июле — августе

Члены регионального правительства, руководители министерств и ведомств, главы территорий, а также медики, соцработники и представители других служб должны в обязательном порядке принять участие в фестивале «Челябинская область — большая семья» (0+), который состоится в июле — августе. Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер в ходе совещания с главами.

«Еще раз хочу сказать, что это уникальный формат, нигде в стране такого нет. Это исключительно наш формат, который мы придумали у нас в регионе, фактически каждое министерство и ведомство приближается к людям. Причем все это делается в организованном виде. Соответственно прошу министров, вице-губернаторов, как и в прошлом году, принять участие. Ну и, конечно, участие глав обязательно», — сказал, в частности, глава региона.

Он призвал провести фестиваль на высоком уровне и выразил уверенность, что обратная связь от людей будет положительной:

«Самое главное — это общение с людьми, привлечение людей. Плюс, конечно, медицинская история большая, все передвижные ФАПы работают, можно пройти там диагностику, получить медицинскую помощь, направления получить, экспресс-анализы сделать, и так далее».