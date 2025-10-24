Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на предприятии в Копейске. В совещании участвовали руководители региональных министерств, федеральных ведомств и представители предприятия.
По итогам заседания принято решение о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавших.
«Семьям погибших будет предоставлена единовременная выплата в размере 10 миллионов рублей. Пострадавшим будет назначена выплата от миллиона до двух миллионов рублей в зависимости от тяжести полученных травм», — сообщил губернатор.
Алексей Текслер уточнил текущую оперативную обстановку.
«У нас есть пострадавшие: 29 человек обратились за медицинской помощью, из них 6 госпитализированы, 5 в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно», — рассказал глава региона.
Он также сообщил, что социальные службы оказывают всю необходимую помощь семьям пострадавших.
«Социальный блок работает с семьями погибших, семьями пострадавших граждан, оказывается вся необходимая помощь и будет оказываться и в дальнейшем», — подчеркнул Алексей Текслер.
На данный момент подтверждена гибель 12 человек, продолжается поиск 11 сотрудников предприятия. В Копейском городском округе действует режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы работают в круглосуточном режиме с привлечением специальной техники.
Напомним, 24 октября в регионе объявлено днем траура. В Копейске состоялась церемония возложения цветов в память о погибших.