Алексей Текслер объявил о старте внедрения Регионального социального стандарта на Южном Урале

Губернатор рассказал о создании новой человекоцентричной системы соцуслуг

Челябинская область стала одним из пилотных субъектов Федерации, где началось внедрение Регионального социального стандарта — нового проекта Агентства стратегических инициатив. Перспективы новшества с руководством АСИ обсудил губернатор Алексей Текслер, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Региональный социальный стандарт — проект, призванный улучшить работу социальной сферы, сделать ее более человекоцентричной. Как отметил на стартовом мероприятии Алексей Текслер, в Челябинской области уже проведена серьезная подготовка к внедрению новшества: совместно с Агентством стратегических инициатив власти провели диагностику процессов оказания услуг в сферах здравоохранения, соцзащиты, образования, занятости. Уже действуют несколько собственных проектов.

Так, в Коркинском муниципальном округе и Магнитогорске внедрен проактивный механизм поддержки семей с детьми в случае потери кормильца. Срок предоставления соцуслуг в этих территориях сократился втрое, с 45 до 15 дней. На очереди — остальные муниципалитеты Челябинской области.

Финансовая поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих организаций выросла за 2022 год на 62 процента, заработала система грантов для активных граждан, инициативных групп, школьников.

В регионе сформирована инфраструктура соцподдержки жителей: кризисные центры, семейные многофункциональные центры, центры паллиативной помощи, учреждения для социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Уверен, что внедрение Регионального социального стандарта позволит нам не только усовершенствовать стратегию развития социальной сферы региона, но и модернизировать ее управленческую структуру. Также ставим задачу в полной мере реализовать модель работы „дружелюбной организации“ в социальной сфере, на практике это принцип клиентоцентричности, доступности и проактивности. Активно также работаем над созданием института региональных сервисных уполномоченных», — рассказал Алексей Текслер.

Губернатор также обсудил на мероприятии АСИ вопросы взаимодействия по обмену лучшими практиками цифровой платформы агентства «Смартека».



«Мы постоянно расширяем набор инструментов, механизмов повышения качества жизни людей. В этом плане ценным и полезным для нас является внедрение в регионе успешных практик платформы „Смартека“. Наши региональные социальные практики активно размещаются на данной платформе, что также позволяет тиражировать их в других регионах. Мы намерены и дальше расширять список практик для реализации в других субъектах РФ, а также внедрять у себя наработки наших коллег из других регионов», — заявил губернатор.

Также на мероприятии был анонсирован всероссийский форум АСИ: в октябре в Челябинске для обмена опытом соберутся представители всех регионов, начавших внедрение Регионального социального стандарта.