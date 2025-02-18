Алексей Текслер объявил о старте кадровой программы «Герои Южного Урала»

Участники спецоперации получат возможность пройти подготовку и трудоустроиться



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о старте кадровой программы «Герои Южного Урала». Программа направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции. Проект предназначен для трудоустройства ветеранов в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.





Под председательством Алексея Текслера состоялось заседание организационного комитета. Глава региона отметил, что участники СВО продемонстрировали умение действовать четко и принимать ответственные решения в боевых условиях. Эти качества востребованы в органах власти и производственной сфере.

Программа «Герои Южного Урала» дополняет федеральную инициативу «Время героев», реализуемую по поручению президента России.

В программе могут принять участие граждане РФ с высшим или средним специальным образованием и опытом руководства. Регистрация на сайте http://geroi.gov74.ru открыта с 19 февраля по 19 марта 2025 года. Участникам предлагается заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Лучшие кандидаты получат приглашение на годичное обучение в Челябинском филиале РАНХиГС, включающее очные модули и стажировки на ведущих предприятиях региона. Каждому участнику будет назначен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти.

Программа поможет ветеранам дополнить свои компетенции профессиональными навыками и знаниями, необходимыми для дальнейшего трудоустройства.

Губернатор отметил важность информирования потенциальных участников о возможностях программы через все доступные каналы.

«Я рассчитываю на то, что каждый, кто пройдет обучение, станет членом большой единой команды Челябинской области. Я тут не разделяю ни региональный уровень власти, ни муниципальный уровень власти. Это могут быть представительные органы, это, конечно, могут быть предприятия, наш бизнес, общественные организации. Все мы — одна большая команда Челябинской области, и, конечно, все выпускники этой программы должны получить возможность в этой команде работать», — подчеркнул Алексей Текслер.