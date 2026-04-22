Алексей Текслер объявил о начале акции «Георгиевская лента» в Челябинской области

Глава региона призвал с уважением относиться к символу Победы

В Челябинской области 22 апреля началась Международная акция «Георгиевская лента». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в Максе.

«Каждый год в преддверии 9 Мая этот бессменный символ Победы объединяет миллионы людей по всему миру», — отметил глава региона.

В 2026 году акция пройдет в 89 регионах России и более чем в 30 странах мира. С 22 апреля по 9 мая добровольцы «Волонтеров Победы» выйдут на улицы городов и сел Южного Урала. Около 20 тысяч лент будут переданы из рук в руки как живая нить памяти между поколениями. Каждый желающий также получит листовку с рекомендациями и сможет задать волонтерам любые вопросы об истории этого знака памяти.

Алексей Текслер подчеркнул, что георгиевская лента — символ воинской славы России и обращаться с ней нужно с уважением.

«Это напоминание о том, какой ценой досталась Великая Победа. Мы помним, мы гордимся, мы не забудем!» — написал губернатор.