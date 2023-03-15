Алексей Текслер объяснил, как бороться с нехваткой работников в Челябинской области

В регионе минимальный уровень безработицы, но одновременно — дефицит кадров

15 марта на совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер подробно остановился на проблеме нехватки работников разного уровня. По мнению главы региона, профильным министерствам, ведомствам и предприятиям надо менять работу по подбору кадров, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



«Мы видим, на тех предприятиях, где инвестировали средства в работу с кадрами, сейчас вполне уверенно набирают людей. А кто продолжает размещать вакансии условно „на заборе“, там есть проблемы», — констатировал Алексей Текслер.

Глава региона напомнил о нескольких вариантах борьбы с дефицитом трудовых ресурсов: помимо обновления кадровой политики, в территориях надо активней создавать площадки для обмена опытом, заинтересовывать людей оставаться в муниципалитетах, повышать доходы семей и налоговые поступления в бюджет. Успешные примеры налицо: если несколько лет назад доходы территорий от самозанятых составляли 100 миллионов рублей, то по итогам 2023 года прогнозируются поступления уже в полмиллиарда.

Кроме того, Алексей Текслер поручил активизировать продвижение проекта «Профессионалитет»: таким образом можно будет вовлекать молодежь в трудовой процесс уже во время учебы.