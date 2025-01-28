Алексей Текслер обсудил вопросы цифровизации с руководителем Росреестра Челябинской области

Участники встречи обсудили выполненные в 2024 году задачи ведомства

«Заметно изменяется отношение людей к возможностям использования этих сервисов в повседневной жизни. Для граждан это прежде всего защита их прав. Отсутствие ошибок в регистрации гарантирует защиту прав собственности. Это важная задача»,

— сказал губернатор.

Сегодня, 28 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем регионального Росреестра Ольгой Смирных. Об этом сообщили в правительстве области.

Глава региона также затронул тему реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», которая направлена на пополнение федеральной государственной информационной системы сведениями о земле и недвижимости.

«Это важная задача, над которой вместе с Росреестром работают муниципальные власти и государственные структуры. Система позволяет использовать данные для развития территорий — жилого и промышленного строительства. Наличие общедоступных данных помогает малому и среднему бизнесу принимать решения по развитию без лишних административных процедур», — добавил Алексей Текслер.

Руководитель регионального Росреестра Ольга Смирных поблагодарила губернатора за совместную работу и сообщила о предстоящих изменениях в законодательстве об учете и регистрации.

С 1 марта все юридические лица будут обязаны подавать документы только в электронном виде. Вводится принцип «построил — зарегистрируй», при котором объект недвижимости можно эксплуатировать только после государственной регистрации прав на него. Также с 1 марта можно будет приобретать только те земельные участки, границы которых заранее определены.

«Мы активно работаем с областными министерствами по реализации национального проекта „Жилье и городская среда“. На кадастровый учет поставлено двести многоквартирных домов, что на 12% больше, чем в 2023 году», — подчеркнула Ольга Смирных.

На сегодняшний день банк данных земли насчитывает порядка 5,5 тысячи земельных участков, половина из них вовлечена в оборот. Также по проекту «Земля для туризма» доступно 59 земельных участков для развития туристической отрасли, шесть из них вовлечены в оборот.