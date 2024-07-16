Алексей Текслер обсудил вопросы сотрудничества в сфере промышленности и туризма с хокимом из Узбекистана

Иностранная делегация прибыла на Южный Урал

Губернатор Челябинской области провел встречу с хокимом Сурхандарьинской области Узбекистана Улугбеком Косимовым. Как передает правительство Челябинской области, главы регионов обсудили перспективные направления международного сотрудничества.

Алексей Текслер отметил, что Россию и Узбекистан объединяют длительные дружеские отношения, в том числе лидеров государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Также губернатор подчеркнул, что визит узбекской делегации должен укрепить дальнейшие связи двух стран:

«Челябинская область занимает второе место среди всех регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту в Узбекистан, уступая только Москве. Несмотря на все обстоятельства, считаю, что у нас сегодня фаза активного роста и взаимодействия. Наши предприниматели отмечают взаимный интерес и отсутствие каких-либо проблем при взаимодействии».

Также губернатор Челябинской области и хоким Сурхандарьинской области обсудили развитие международных связей в легкой промышленности, образовании, туризме. Алексей Текслер сделал упор на то, что на Южном Урале развивается не только промышленность, но и робототехника, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Именно по этим областям перспективно сотрудничество Челябинской и Сурхандарьинской областей.

«Благодаря воле руководителей двух государств в последние годы сотрудничество между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией в социально-экономической, культурной, торговой и в инвестиционной сферах развивается», — отметил Улугбек Косимов.

Напомним, ранее губернатор заключил два соглашения с региональными властями Узбекистана: Навоийской и Бухарской областей. С делегацией из Сурхандарьинской области также было предложено заключить межрегиональное соглашение по перспективным направлениям взаимодействия.