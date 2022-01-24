Алексей Текслер обсудил с замглавы «Русского народного собора» взаимодействие власти и церкви

Известный бизнесмен и меценат Константин Малофеев поблагодарил челябинцев за поддержку проекта памятника Александру II

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с заместителем главы Всемирного русского народного собора Константином Малофеевым. Как сообщает пресс-служба главы региона, темой встречи стали открытие памятника царю Александру II на Алом поле в Челябинске и реконструкция Александро-Невского храма в том же сквере.



Напомним, сегодня, 21 января, Константин Малофеев и митрополит Челябинский Алексий приняли участие в торжественном открытии монумента, посвященного императору Александру II. Тогда же Малофеев отмечал, что место для памятника выбрано не случайно: он поставлен на фоне храма святого Александра Невского, а царь Романов был назван как раз в честь князя из рода Рюриковичей.

«Рад, что открытие памятника состоялось. Это место напрямую связано с Александром II. Надо сказать, что он единственный из Романовых, который был непосредственно в Челябинске. Площадь была названа в честь него. Это сейчас она называется Алое поле, а была Александровской. В память о нем был построен храм. Это копия памятника, который находился в Златоусте», — прокомментировал событие Алексей Текслер.

Губернатор также поблагодарил министерство культуры России за помощь в реконструкции храма Александра Невского, стартовавшей весной 2020 года. Глава региона отметил большую культурную и историческую значимость настенной живописи, которая была обнаружена в ходе реставрационных работ, и рассказал, что в Челябинской области власти, конфессии и общество успешно взаимодействуют.