Алексей Текслер обсудил с заместителями состояние озера Тургояк

В перспективе озеро с окрестностями может превратиться в природный парк

Губернатор Алексей Текслер провел с заместителями и министрами совещание по вопросу развития озера Тургояк, сообщает пресс-служба главы региона. Памятник природы, носящий неофициальное название «Жемчужина Южного Урала», испытывает колоссальную антропогенную нагрузку, что снижает возможности курортной зоны.



Главная задача в отношении Тургояка, по мнению губернатора, — сбалансированное развитие его рекреационного потенциала и непременное сохранение «жемчужины».

«Озеро Тургояк, с одной стороны, — это памятник природы, наше достояние. С другой стороны, мы видим, что сохраняется неконтролируемая антропогенная нагрузка на него, хаотическая застройка, которая ведется на протяжении многих лет, проблемы с инфраструктурой, в первую очередь очистные сооружения, канализование. В большинстве случаев это не организовано и создает угрозу экологическому состоянию озера. Как результат — недовольство и местных жителей, и туристов. Поэтому, коллеги, наша с вами задача — сохранить озеро нашим будущим поколениям, при этом развивать экологический потенциал, экологический туризм, естественно, с соблюдением баланса между использованием ресурсов и сохранением уникального памятника природы», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона предложил как один из вариантов решения проблемы сделать Тургояк памятником природы не просто по названию, а официально: придать озеру особый статус и ввести разделение территории на рекреационную, заповедную зоны и зону природной среды. Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка и разработать мастер-план территории.

«Сегодня в отдельные дни мы можем наблюдать на прибрежной территории озера Тургояк до 3,5 тысячи машин, причем нет надлежащих парковок — всё хаотично. Давайте комплексно посмотрим на развитие Тургояка, чтобы жители, туристы и представители бизнеса понимали, что мы делаем. Администрация Миасского городского округа должна быть активно вовлечена в этот процесс. Вся прибережная зона по факту уже сформирована, и сегодня территорию необходимо приводить в надлежащее состояние», — резюмировал губернатор.