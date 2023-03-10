Алексей Текслер обсудил с вице‑премьером Александром Новаком догазификацию Челябинской области

Губернатор и зампред правительства РФ также проговорили вопросы из сферы электроэнергетики

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. По информации пресс-службы главы региона, главными темами стали развитие газоснабжения и электроэнергетики Южного Урала.



Алексей Текслер рассказал Новаку о реализации совместного с «Газпромом» проекта развития газоснабжения и газификации Челябинской области на трехлетний период. Также губернатор доложил о промежуточных итогах программы социальной догазификации от партии «Единая Россия» — напомним, Текслер является секретарем регионального отделения ЕР. По словам главы региона, в 2023 году в области должны ускорить темпы подключения к газораспределительным сетям новых потребителей.

Как сообщало Первое областное информагентство, Южный Урал стал одним из первых субъектов РФ, где введены механизмы поддержки граждан, такие как, например, частичная компенсация затрат на установку внутридомового газового оборудования. Напомним, кстати, что в феврале 2023 года в обращении к Федеральному собранию РФ президент страны Владимир Путин заявил, что программа социальной газификации в государстве становится бессрочной.

От газовых вопросов Новак и Текслер перешли к обсуждению давних проблем электроэнергетики. Губернатор доложил о совместной работе с «Россети Урал» и консолидации энергосетевого хозяйства Челябинской области. Также стороны обсудили развитие заправочной инфраструктуры для традиционного транспорта и зарядной — для электромобилей. Так, по словам Алексея Текслера, в 2023 году в регионе будут введены три новые заправочные станции на компримированном природном газе и 13 «быстрых» зарядных станций для электрического транспорта.