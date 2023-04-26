Алексей Текслер обсудил с силовиками вопросы безопасности на майских праздниках

Очередное заседание антитеррористической комиссии было посвящено приближающемуся 9 Мая и летним каникулам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии. Главной темой общения главы региона и силовиков стали вопросы безопасности во время празднования Дня Победы и хода летней оздоровительной кампании. Отдельно Текслер поручил обеспечить охрану воинских монументов и памятников от вандалов, сообщает пресс-служба губернатора.



«Нужно уделить повышенное внимание вопросам безопасности во время майских праздников и Дня Победы, а также обеспечению антитеррористической защиты на улицах, особенно — при проведении массовых мероприятий. Мы с вами должны обеспечить полную безопасность для всех участников мероприятий, не допустить возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств», — подчеркнул Алексей Текслер.

Для круглосуточной охраны монументов воинской славы и мест массовых захоронений солдат Великой Отечественной войны губернатор предложил привлечь добровольные народные дружины и казаков.

Напомним, в 2023 году в Челябинской области и других регионах России не будет традиционного многотысячного шествия «Бессмертного полка». А вот торжественное построение войск городских гарнизонов оставлено в прежнем виде, первая репетиция парада в Челябинске прошла 19 апреля.

После обсуждения работы в майские праздники члены антитеррористической комиссии перешли к вопросам приближающегося лета. Проверка готовности оздоровительных учреждений к летней кампании стартует на Южном Урале уже 10 мая, и дел предстоит очень много: в регионе 779 организаций отдыха для детей, 65 из них — загородные лагеря.

«Безопасность детей — наш приоритет, этому вопросу нужно уделить самое пристальное внимание», — заявил Алексей Текслер.