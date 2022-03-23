Алексей Текслер обсудил с патриархом Кириллом строительство храмов в Челябинской области

Встреча губернатора Челябинской области и предстоятеля Русской православной церкви прошла в Москве

В Москве в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинской митрополии митрополит Челябинский и Миасский Алексий встретились со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе беседы были затронуты вопросы церковно-государственных отношений и строительства храмов в Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Текслер рассказал патриарху Кириллу о работе, которая ведется по строительству нового кафедрального собора и реконструкции храма Александра Невского. По словам губернатора, нижний храм кафедрального собора заработает уже этим летом. Реконструкция храма Александра Невского завершится в течение нескольких лет.

«Совместно с митрополией мы завершаем реконструкцию храма Александра Невского. Уже в этом году будут сняты леса, а в 2023 году храм предстанет перед нами обновленным. Также продолжается работа по строительству главного кафедрального собора в Челябинске в честь Рождества Христова»,— рассказал губернатор.

Патриарх Кирилл в беседе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием и Алексеем Текслером поделился воспоминаниями о посещении Челябинска в апреле 2010 года.

«Город очень индустриальный и имеет огромное значение для экономики страны. Но когда я туда в первый раз приехал, то почувствовал, что в духовном отношении он был несколько на периферии. И поэтому я благодарю всех — и вас, и владыку — за те перемены, которые сейчас происходят»,— сказал предстоятель Русской православной церкви.

Губернатор Челябинской области также поблагодарил патриарха за встречу.