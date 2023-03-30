Алексей Текслер обсудил с омбудсменом Юлией Сударенко новый закон по поддержке контрактников ВС РФ

Губернатор призвал взять закон на особый контроль

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с уполномоченным по правам человека в регионе Юлией Сударенко. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, главной темой стала реализация нового областного закона по поддержке контрактников Вооруженных Сил России.

Губернатор поблагодарил аппарат областного омбудсмена за работу комиссии по рассмотрению обращений, связанных с частичной мобилизацией. Однако вопросы у участников СВО и их семей по-прежнему остаются. Это касается, в том числе, новых мер поддержки контрактников.

«Прошу взять на контроль реализацию нового областного закона по поддержке контрактников Вооруженных Сил России. Сегодня депутаты Законодательного Собрания поддержали мою инициативу и приняли этот важный законодательный акт. Мы одними из первых в стране вводим региональный пакет мер помощи нашим землякам, заключившим контракт с Министерством обороны. Предусмотрели дополнительные выплаты, детские пособия, помощь в газификации и так далее», — акцентировал внимание Алексей Текслер.

Губернатор также напомнил, что в регионе создается Центр социальной поддержки участников СВО, чтобы каждый вернувшийся боец получил поддержку. По решению президента создан Фонд поддержки, в ближайшее время будет назначен его руководитель.

«Важно, чтобы никто не остался один на один со своими проблемами. Речь идет о медицинской, социальной, юридической помощи (в том числе в трудоустройстве). Прошу вас также активно подключиться к работе Центра в рамках ваших компетенций, привлечь к этой работе аппарат и общественных помощников», — обратился глава региона.

Юлия Сударенко поделилась результатами правозащитной деятельности в регионе. Поддержка идет по разным направлениям: от помощи с оформлением документов для эвакуированных людей до защиты прав осужденных и оказания помощи детям с редкими заболеваниями.

«Все обращения были отработаны в срок. Благодаря вашей позиции в этом вопросе нам удалось вернуть всех, кто изъявил желание (а были и те, кто захотел продолжить служить в армии). Это и многодетные, и с бронью, и негодные по медицинским показаниям, и студенты — всего нами было возвращено более 160 человек», — прокомментировала Юлия Сударенко.

Количество обращений к уполномоченному возросло на 10%. Совместно удалось восстановить права 378 человек — это на 10% больше по сравнению с предыдущими двумя годами.