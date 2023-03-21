Алексей Текслер обсудил с общественниками помощь мобилизованным и реализацию нацпроектов

Заседание Общественной палаты региона с участием губернатора было посвящено посланию президента РФ

Губернатор Алексей Текслер выступил на пленарном заседании Общественной палаты Челябинской области. Глава региона и общественники обсудили реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному cобранию, в том числе — выполнение нацпроектов и помощь участникам спецоперации и их семьям, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Алексей Текслер подчеркнул важность совместной работы органов власти и общественников, особенно в деле помощи мобилизованным бойцам и их родным: люди должны вовремя получать поддержку, а предприятия — обеспечивать потребности армии. Кроме того, губернатор оценил роль Общественной палаты в контроле качества, особенно по госконтрактам в рамках национальных проектов.

«У региона есть возможность выполнять нацпроекты опережающими темпами. Мы такую работу уже начали по ряду направлений. Это модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, газификация, ремонт существующих и строительство новых дорог. Эти меры не только улучшают качество жизни людей, но и помогают экономике», — заметил Текслер.

Отдельное, постоянно развивающееся направление — грантовая поддержка проектов, предлагаемых жителями и некоммерческими организациями Челябинской области. Если еще в 2019 году общая сумма грантов составляла 14 миллионов рублей, то сегодня общий объем только региональных грантов — более 270 миллионов, рассчитывать на них могут даже достигшие 14 лет и доказавшие полезность своих задумок школьники. Отдельный грантовый конкурс стартовал для общественных организаций, работающих в зоне спецоперации или с семьями военнослужащих.

Алексей Текслер также одобрил относительно недавно сложившуюся практику проведения Дней Общественной палаты в муниципалитетах.

«Считаю, что такие выезды полезны, они дают встряску главам, другим чиновникам. Члены общественных палат в городах и районах должны подключиться в рамках общественного контроля к мониторингу различного рода рисков, связанных с недоработками местных администраций и различных муниципальных служб. Для принятия своевременных решений в состав выездных групп палаты включены территориальные заместители губернатора», — напомнил глава региона.

В числе главных задач общественников Алексей Текслер назвал социальную и психологическую поддержку родных и близких российских солдат и организацию взаимодействия с местными властями и военкоматами: вместе с ними члены ОП должны помочь в информировании жителей по всем актуальным вопросам, в том числе — о военной службе по контракту.

Также глава региона настаивает на усилении общественного контроля за социально значимыми проектами, которых в области немало: действуют программы по благоустройству, развитию инфраструктуры, догазификации, вовлечению людей в голосование по объектам программы «Формирование комфортной городской среды», инициативному бюджетированию.