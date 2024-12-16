Алексей Текслер обсудил с новым управляющим Челябинским отделением Сбера внедрение технологий на базе ИИ

Банк активно сотрудничает с правительством региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с новым управляющим Челябинским отделением Сбера Андреем Ручаем. Они обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству, в частности, внедрение технологий на базе искусственного интеллекта в экономику региона, а также участие банка в реализации проектов комплексного развития территорий, сообщили в пресс-службе Сбера.

Андрей Ручай начал работать в Сбере 20 лет назад. Он прошел путь от экономиста отдела кредитования до замуправляющего Челябинским отделением. В 2020 году он начал работу управляющим Калужским отделением Среднерусского банка.

«Южный Урал — один из самых экономически активных регионов, который динамично развивается и активно внедряет технологические инновации в экономику и социальную сферу. Уверен, что опыт и профессионализм Андрея, а также глубокое понимание специфики территории позволят ему успешно решать поставленные задачи, повышая уровень жизни челябинцев»,— отметил вице-президент Сбера — председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

Алексей Текслер и Андрей Ручай обсудили сотрудничество по внедрению технологий на базе искусственного интеллекта в экономику региона. Сервисы Сбера и компаний-партнеров уже используются в сфере здравоохранения. Теперь внедрить цифровые сервисы и искусственный интеллект планируют в сферы образования и культуры. Также стороны обсудили сотрудничество по модели государственно-частного партнерства в реализации проектов комплексного развития территорий. Они позволяют обновлять жилую застройку и улучшать городскую среду.

«Приоритетное направление работы Сбера на Южном Урале — комплексная поддержка региона. Уверен, что накопленные знания и опыт помогут мне внести свой вклад в укрепление и процветание родного региона»,— подчеркнул Андрей Ручай.

Также на встрече отметили вклад Сбера в развитие инфраструктуры и образования региона. Напомним, в результате сотрудничества банка и правительства области на базе ЮУрГУ открыли кампус «Школы 21» — это бесплатная школа цифровых технологий, которая открыта 24/7. При поддержке банка в этом году прошел Детский экологический форум. Кроме того, ко Дню города Сбер подарил челябинцам умный светомузыкальный фонтан.