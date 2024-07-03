Алексей Текслер обсудил с Дмитрием Глушенковым достижение целей СВО

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрием Глушенковым дальнейшее взаимодействие и вопросы комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по призыву и контракту. В результате стороны договорились о сотрудничестве, направленном на достижение целей спецоперации и помощь семьям бойцов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В ходе переговоров Алексей Текслер и Дмитрий Глушенков обсудили в том числе создание учебного центра по подготовке операторов дронов различного назначения в районе дислокации одного из соединений ЦВО и перспективы совместной работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Также они обсудили выставку военной техники западных образцов, уничтоженных и захваченных подразделениями группы войск «Центр». Она откроется в Челябинске 8 июля.

Дмитрий Глушенков поблагодарил Алексея Текслера за систематическую поддержку подразделений ЦВО, участвующих в спецоперации и дислоцирующихся на территории Челябинской области. Также генерал-лейтенант отметил помощь, которую регион постоянно оказывает членам семей военнослужащих.

Кстати, в Челябинской области создано 19 центров практической подготовки «Беспилотные авиационные системы». 18 из них работают при школах. Посещать курсы могут и школьники, и студенты.