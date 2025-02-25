Алексей Текслер обсудил развитие спасательных служб с начальником ГУ МЧС по Челябинской области

Обозначены задачи по подготовке к паводку

Сегодня, 25 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС по региону Юрием Буренко, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе рабочей встречи внимание было сосредоточено на обеспечении защиты населения и материально-техническом оснащении спасательных служб.

«Область несколько лет неплохо проходит пожароопасный период, но прошлый год показал, что погода может преподносить сюрпризы. Мы должны сделать выводы и предпринять все необходимые меры, чтобы паводок в этом году прошел с меньшими проблемами», — отметил Алексей Текслер.

В 2021 году была разработана Концепция развития пожарной охраны до 2025 года. Регион будет продолжать выделять средства на обновление техники. В этом году запланировано приобретение девяти пожарных автомобилей и оборудования.

Также обсуждалась популяризация спасательного дела среди молодежи.

«Когда дети видят спасателей в школах, у них загораются глаза. Популяризация спасательного дела — важное направление нашей работы», — сказал губернатор.

Он добавил, что сотрудничество с ГУ МЧС России способствует оперативному реагированию.

«Укрепление материально-технической базы всех спасательных служб способствует более быстрому реагированию и спасению людей», — добавил глава региона.

Юрий Буренко представил анализ работы по ликвидации последствий паводка и обозначил задачи по повышению готовности спасательных служб к различным сценариям.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как в Челябинской области готовятся к паводку.