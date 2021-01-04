Алексей Текслер обсудил развитие шахмат в Челябинской области с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем

Глава региона посетил традиционный новогодний турнир в шахматном клубе Магнитогорска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в праздничные дни посетил Магнитогорск. 4 января глава региона встретился с президентом Международной шахматной федерации Аркадием Дворковичем на традиционном новогоднем турнире в клубе «Белая ладья».

«Вместе Алексей Текслер и Аркадий Дворкович поприветствовали ребят — участников традиционного новогоднего шахматного турнира, понаблюдали за игрой. Также они обсудили развитие шахмат в Челябинской области», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне, 3 января, губернатор с супругой, Ириной Текслер, посетил Магнитогорский театр оперы и балета, где состоялся Новогодний гала-концерт.