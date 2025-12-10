Алексей Текслер обсудил подготовку кадров для экономики России на заседании Госсовета

Губернатор Челябинской области принял участие в совещании в Москве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в расширенном заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Кадры». Совещание прошло вчера вечером, 9 декабря, в Москве и было посвящено подготовке к заседанию Госсовета на тему «О подготовке кадров для экономики Российской Федерации», сообщает пресс-служба губернатора.

В работе совещания под председательством губернатора Калужской области Владислава Шапши участвовали заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, федеральные министры, главы регионов, а также представители институтов развития, госкорпораций и бизнес-сообщества.

Алексей Текслер, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Экономика и финансы», выступил в дискуссии по ключевым вопросам формирования кадрового потенциала страны.

Участники заседания детально обсудили широкий спектр тем, определяющих будущее кадровой политики. Среди них: разработка прогноза потребности экономики в специалистах, совершенствование моделей профориентации и роль кадровых центров, развитие национальной системы квалификаций, повышение роли работодателей в профессиональном развитии кадров, реализация образовательной программы «Профессионалитет» как новой модели подготовки кадров, формирование кадрового потенциала для цифровой экономики.

В ходе обсуждения Алексей Текслер уточнил, что подготовка кадров — это не абстрактная тема, а ключевой фактор устойчивого роста регионов и всей страны.

«Наша задача — синхронизировать запросы экономики, в том числе цифровой и высокотехнологичной, с возможностями системы образования так, чтобы каждый молодой специалист и опытный профессионал могли реализоваться, а страна — укрепить технологическое лидерство», — отметил губернатор.

Алексей Текслер добавил, что Челябинская область уже активно работает в этом направлении вместе с промышленными партнёрами и готова делиться успешными практиками на федеральном уровне. Проведенное заседание обозначило консолидированный подход государства, бизнеса и образовательных учреждений к формированию кадрового резерва, необходимого для устойчивого развития и технологического прорыва России.