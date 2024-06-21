Алексей Текслер обсудил перспективы сотрудничества с гендиректором Ростеха

Стороны говорили о производитеьности труда и о кадровом потенциале

В пятницу, 21 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов посетили копейский завод «Пластмасс», входящий в состав госкорпорации и отмечающий 85-летний юбилей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в Челябинской области действует восемь предприятий, входящих в состав Ростеха. Здесь трудятся больше 15 тысяч человек.

«Все предприятия являются стратегическими, вносят значительный вклад и в развитие региона, и в укрепление оборонно-промышленного комплекса нашей страны, выполняют гособоронзаказ», — напомнил Алексей Текслер.

Текслер и Чемезов обсудили вопросы повышения производительности труда на предприятиях корпорации и развитие кадрового потенциала.

Правительство региона помогает предприятиям корпорации решать кадровые проблемы, активно сотрудничает с заводами в рамках нацпроекта «Производительность труда». Также на предприятиях Ростеха реализуется региональная программа наставничества, которая положительно влияет на кадровую ситуацию.

Для повышения производительности труда Алексей Текслер предложил активно развивать на предприятиях корпорации роботизацию производства. Этому будет способствовать открытый в Челябинске завод промышленных роботов. В дальнейшем практику можно использовать на предприятиях Ростеха и в других регионах.

Также губернатор предложил рассмотреть возможность размещения в Челябинской области новых высокотехнологичных производств госкорпорации.

«Знаем, что такие планы есть. У нас, в свою очередь, есть подготовленные площадки, действуют меры поддержки. А компетенции, наработанные в регионе, позволяют развивать любые производства, как на действующих предприятиях корпорации, так и создавая новые», — заявил глава региона.

Сергей Чемезов отметил, что перед предприятиями корпорации Ростех в регионе достаточно остро стоит вопрос кадрового обеспечения. Он предложил Алексею Текслеру реализовать совместные проекты по строительству жилья для сотрудников предприятий, отметив, что Ростех реализует соответствующую корпоративную программу. Сергей Чемезов также поблагодарил губернатора за вовлеченность в решение кадровой проблемы.

Также стороны обсудили перспективы развития завода «Пластмасс». С начала специальной военной операции предприятие в пять раз увеличило выпуск военной продукции. Реализуется несколько крупных инвестиционных проектов. Помимо продукции военного назначения, предприятие выпускает промышленную взрывчатку и широкую линейку изделий для горнодобывающей отрасли, а также уникальную шихту — сырье, из которого получают наноалмазы для медицины, квантовой электроники и оптики.