Алексей Текслер обсудил интеграцию промышленности и науки с министром Фальковым

Договорились, что на базе ЮУрГУ создадут отраслевой прикладной институт

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили вопросы интеграции науки и промышленности на Южном Урале, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Фалькова, бизнес готов поддерживать университеты и вкладываться в научные разработки, но для этого нужны новые форматы взаимодействия.

«Доведение изделия до высокого уровня технологической готовности требует выстраивания в вузах единой технологической и управленческой цепочки: процессов исследования, проектирования и конструирования, прототипирования, тестирования и производства малой серии. Фактически речь идет о замыкании в едином управленческом контуре функций научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, опытного многосерийного производства», — заявил Валерий Фальков.

Для отработки таких технологий в стране создадут несколько отраслевых прикладных институтов на базе ведущих российских технических университетов. Один из них будет создан в ЮУрГУ.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что регион имеет уникальный опыт синтезирования науки и бизнеса в части прикладных исследований. Это взаимодействие усилит новый пилотный проект.

«Мы поддержим этот проект. Имеем свои серьезные компетенции, крупнейшие проекты и производство. Конечно, создать такой отраслевой институт сможем. И ЮУрГУ как наш базовый вуз, возможно, отчасти МГТУ имени Г. И. Носова и наши крупнейшие предприятия, которые в этой сфере работают, в частности ГК КОНАР, уверен, такую инициативу поддержат», — отметил Алексей Текслер.

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер подчеркнул, что работа предстоит интересная и вуз готов включиться в работу.