Алексей Текслер обсудил безопасность на дорогах с новым начальником ГУ МВД

Тема снижения числа ДТП в Челябинской области стала главной на двусторонней встрече губернатора и полицейского генерала

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел двустороннюю встречу с недавно назначенным начальником ГУ МВД региона Михаилом Скоковым. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона, главной темой разговора стала безопасность на дорогах Южного Урала.



В начале разговора Алексей Текслер остановился на других важных вопросах: снижении уровня преступности, росте раскрываемости правонарушений, охране общественного порядка. Затем рассказал генерал-лейтенанту Михаилу Скокову о ситуации с дорожной безопасностью.

«С одной стороны, за последний год в регионе идет снижение количества ДТП на 9,7 процента, количества погибших на 2 процента и раненых на 9 процентов. Но вызывает обеспокоенность рост погибших и количество аварий на федеральных трассах, в частности на М5, а также в самом Челябинске. Буквально вчера в Челябинске произошло резонансное ДТП, к сожалению, есть погибший и пострадавшие», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона сообщил, что в областном бюджете заложены средства на установку камер видеофиксации на дорогах области. Кроме того, серьезно увеличилось финансирование ремонта и строительства новых автодорог.

«Если говорить в километрах, то за последние 2,5 года мы увеличили строительство дорог практически в три раза, выделяем дополнительные средства, улучшаем качество дорог. Уверен, совместными усилиями мы достигнем снижения количества ДТП и смертности на дорогах. Мы готовы в свою очередь оказать любую поддержку органам внутренних дел, рассчитываю на наше постоянное взаимодействие по всем вопросам», — заявил Алексей Текслер.

Михаил Скоков подтвердил, что самой актуальной для правоохранительных органов будет поддержка области «в части выстраивания схем технического контроля». Новый начальник полицейского главка заверил, что его подчиненные готовы достойно выполнять свои профессиональные задачи.

Как сообщало Первое областное информагентство, генерал-лейтенант Михаил Скоков был назначен на пост начальника ГУ МВД по Челябинской области указом президента РФ. Накануне, 10 января, министр МВД России Владимир Колокольцев по ВКС представил нового руководителя старшим офицерам ОМВД области и губернатору.