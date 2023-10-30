Алексей Текслер обратился с особой просьбой к жителям Чебаркуля и Златоуста

Губернатор собирает замечания и предложения перед рабочей поездкой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал две рабочие поездки — на этой неделе он отправится в Златоуст и Чебаркульский район. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Губернатор обратился к жителям данных муниципалитетов с просьбой.

«В этих территориях, как и других, бываю регулярно, проблематику понимаю. Но важны ваши сообщения и предложения. На что нужно обратить особое внимание? В каких сферах видите положительные изменения, а где, наоборот, нужно подтянуться?» — написал Алексей Теклер.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в октябре губернатор побывал в нескольких городах горнозаводской зоны, а также проверил строящиеся объекты Челябинска.