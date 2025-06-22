Алексей Текслер обратился к жителям Южного Урала в День памяти и скорби

Челябинская область и вся Россия вспоминают начало Великой Отечественной войны

День 22 июня вошел в историю России как самая трагическая дата — начало Великой Отечественной войны. 1941 год, воскресное утро. Без объявления войны на Советский Союз напала фашистская Германия, нанеся удар по военным и стратегическим объектам. Война внезапно ворвалась в каждый дом, семью, принесла боль и потери. С 1996 года 22 июня — это День памяти и скорби.

«В памятную дату мы склоняем головы перед теми, кто на поле боя ценой своей жизни защитил нашу Родину. Скорбим по тем, кто погиб от голода и лишений. С гордостью вспоминаем тружеников тыла, которые в тяжелых условиях ковали оружие Победы»,— сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что в годы войны жители Челябинской области достойно выполнили свой священный долг: героически сражались на фронтах, самоотверженно трудились в тылу, выхаживали раненых.

«Ценой огромных жертв наши деды и прадеды освободили страну от оккупантов и сокрушили нацизм. Беспримерный героизм и мужество поколения победителей навсегда останутся для россиян образцом патриотизма, вершиной человеческого духа»,— отметил Алексей Текслер.

Напомним, в страшной кровопролитной войне погибли почти 27 миллионов человек — это военнослужащие и граждане СССР.

Ежегодно в память о погибших проходит Всероссийская акция «Минута молчания». В Челябинской области она начнется в 14:15 — это точное время выхода в эфир обращения о нападении нацистской Германии на Советский Союз. На одну минуту прервется теле- и радиовещание, на улицах остановится транспорт, в магазинах перестанут работать кассы. Пройдут в регионе и другие памятные мероприятия.

В этом году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. ИА «Первое областное» подготовило 80 малоизвестных фактов об этом страшном времени, где было место для подвигов, доброты и даже радости.