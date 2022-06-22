Алексей Текслер обратился к жителям Челябинской области в День памяти и скорби

С территории Южного Урала на войну отправились 324 326 жителей региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам в День памяти и скорби и отметил, что, сколько бы ни прошло времени с начала Великой Отечественной войны, россияне всегда будут помнить эту трагическую дату.

«22 июня 1941 года — день, который перевернул судьбы миллионов людей, стал точкой отсчета священной битвы нашего народа с фашистской армией, стремившейся покорить Россию и весь мир. Война вошла в каждый дом, в каждую семью. Четыре долгих года длилась смертельная схватка за свободу и независимость Родины. И наша страна выстояла, сплотилась и общими усилиями одолела грозного врага», — сказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что жители Челябинской области с благодарностью вспоминают тех, кто защищал Отечество на передовой и трудился в тылу, и скорбят обо всех, кто не вернулся домой с полей сражений.

«Наш общий долг — помнить, какой ценой досталась победа, свято хранить память о героях Великой Отечественной войны, делать все от нас зависящее, чтобы ростки национализма не приживались больше на нашей земле, не давали свои ядовитые всходы. Низкий поклон и вечная слава Поколению Победителей. Будем достойны великого подвига наших отцов и дедов!» — добавил губернатор.

День 22 июня был объявлен Днем памяти и скорби указом президента РФ Бориса Ельцина в 1996 году. Традиционно в этот день в государственных учреждениях приспускаются флаги, а на телевидении и в учреждениях культуры отменяются развлекательные программы.