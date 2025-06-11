Алексей Текслер обратился к южноуральцам в преддверии длинных и жарких выходных

Губернатор просит соблюдать осторожность при купании, купаться только на оборудованных пляжах, беречь себя и детей

В предстоящий праздничный уикенд в Челябинской области обещают жаркую погоду, а значит, многие отправятся к воде. Власти региона обращаются к южноуральцам с просьбой соблюдать максимальную осторожность во время отдыха на пляжах.

«К сожалению, у нас продолжают происходить трагедии с гибелью людей на воде. С начала года на водоемах Челябинской области погибли 11 человек, среди которых ребенок. Дети — это самая незащищенная группа. Об этом нужно помнить всегда и быть максимально осторожными. Основная группа риска среди взрослых — купальщики в состоянии опьянения. Многим в таком состоянии может казаться, что они контролируют ситуацию, но это не так», — обратился к жителям региона губернатор Алексей Текслер.

Он призвал не купаться в одиночку, следить за детьми и выбирать для отдыха только оборудованные пляжи, где дежурят спасатели, тем более что с каждым годом их становится больше — в регионе действует специальная программа, и только в этом году на подготовку 12-ти новых пляжей в 10-ти округах было направлено почти 34 миллиона рублей.

«В прошлом году в области функционировало 208 пляжей, в этом году открываем еще 12 новых пляжей в 10 муниципалитетах: в Карабаше, Кыштыме, Снежинске, Троицке, а также в Еткульском, Карталинском, Каслинском, Красноармейском, Кунашакском и Нагайбакском районах», — напомнил Алексей Текслер.