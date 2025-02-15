Алексей Текслер обратился к южноуральцам в День памяти воинов-интернационалистов

Они до последнего вздоха с честью выполняли свой долг за пределами России, подчеркнул губернатор

Ежегодно 15 февраля в России отдают дань памяти россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в памятную дату подчеркнул, что вдали от Родины наши героические соотечественники проявляли истинный патриотизм и до последнего вздоха оставались верными присяге и боевому братству.

«Их мужество и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах, а бессмертный подвиг будет служить примером подрастающим поколениям»,— отметил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что в этот день все россияне с особым чувством благодарят ветеранов боевых действий и тех, кто сегодня стойко переносит тяготы военной службы.

«В наши дни, когда Россия противостоит вооруженной агрессии, особенно важно помнить о единстве и сплоченности, осознавать, что каждый из нас может внести свой вклад в победу и процветание нашей страны»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер пожелал сил и мужества всем защитникам Отечества, а также здоровья и благополучия ветеранам боевых действий.