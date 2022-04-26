Алексей Текслер обратился к южноуральцам в День памяти о чернобыльской катастрофе

36 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля, отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона в связи с памятной датой.

«26 апреля — памятный и трагический день, посвященный жертвам и участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. События на Чернобыльской АЭС весной 1986 года стали горьким уроком для всего человечества. Авария на ядерном реакторе унесла жизни людей, подорвала здоровье многих наших сограждан. Последствия могли быть еще тяжелее, если бы не самоотверженная помощь тех, кто, рискуя собой, встал заслоном на пути радиации. Среди них были и пять с половиной тысяч южноуральцев», — отметил губернатор.

Алексей Текслер также напомнил, что Челябинская область пострадала от радиационных аварий.

«Наряду с чернобыльской трагедией мы помним об аварии на комбинате „Маяк“ 1957 года, о последствиях радиоактивного загрязнения реки Теча, испытаний на Семипалатинском полигоне. Современные ядерные производства в разы надежнее и безопаснее для людей. Память о событиях прошлого, о жертвах и подвигах наших земляков всегда помогает нам сохранять бдительность и ценить превыше всего человеческую жизнь», — добавил глава региона.