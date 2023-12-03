Алексей Текслер обратился к южноуральцам в День неизвестного солдата

Безымянные герои сыграли большую роль в военных успехах России

Сегодня, 3 декабря, в России отмечается День неизвестного солдата. Губернатор Челябинской области отметил, что это одна из самых трагичных, но в то же время светлых памятных дат в России, дань памяти всем защитникам Родины, которые пропали без вести во время войн и военных конфликтов. И, по словам главы региона, великими ратными победами Россия во многом обязана именно безымянным героям.

«Они не искали славы, но честно и мужественно сражались за родную землю, отстаивали мирное и светлое будущее Отечества. И наши поисковые отряды активно работают над тем, чтобы каждый неизвестный погибший герой обрел свое имя и заслуженные почести. Это наш долг перед павшими соотечественниками, наше искреннее стремление бережно хранить память о событиях прошлого, воспитывать молодежь на примере героических предшественников»,— сказал губернатор.

Он пожелал южноуральцам мира, добра и благополучия.

День неизвестного солдата отмечается в России ежегодно с 2014 года. Дата 3 декабря была выбрана потому, что в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе на въезде в Зеленоград, и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.