Алексей Текслер обратился к южноуральцам в День Героев Отечества

Среди тех, чья жизнь стала примером мужества и верности долгу, немало жителей Челябинской области

Сегодня, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в этот день страна вспоминает подвиги тех, кто своими ратными и трудовыми свершениями прославил Россию, и чествует людей, чья жизнь стала примером мужества и верности долгу.

«Среди героев Отечества немало и наших земляков, уроженцев Южного Урала. Их подвиги и выдающиеся достижения служат жизненным ориентиром для новых поколений. Равняясь на лучших, мы сумеем укрепить мощь и независимость нашей страны, с честью защитить национальные интересы, поможем России выстоять в самых трудных испытаниях. Вечная память бойцам, павшим на полях сражений. Низкий поклон и сердечная благодарность героям, живущим среди нас»,— сказал глава региона.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам крепкого здоровья и благополучия.

Памятная дата была утверждена 28 февраля 2007 года президентом России Владимиром Путиным. Ее авторы выражали надежду на то, что она будет способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.