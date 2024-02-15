Алексей Текслер обратился к ветеранам в День памяти воинов-интернационалистов

Губернатор Челябинской области подчеркнул, что они стали примером для молодых россиян

Сегодня, 15 февраля, в России почитают память воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что их мужество, отвага, верность присяге и боевому братству навсегда стали примером для молодого поколения россиян.

«Многие из тех, кто вернулся из горячих точек за пределами России, сегодня вновь в строю и выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Низкий поклон нашим мужественным землякам, глубокая благодарность — родителям, воспитавшим достойных сыновей. Светлая память всем павшим в боях за Отечество»,— сказал губернатор.

Он пожелал ветеранам боевых действий, а также родным и близким воинов-интернационалистов крепкого здоровья и благополучия.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается с 2011 года. Дата 15 февраля была выбрана потому, что в этот день в 1989 году советские войска покинули территорию Афганистана.