Алексей Текслер обратился к участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

Памятная дата 26 апреля увековечивает подвиг спасателей и жертв техногенных происшествий

Сегодня, 26 апреля, в России отмечается памятная дата — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что в этот день в 1986 году произошла одна из крупнейших техногенных катастроф ХХ века — взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. И тысячи южноуральцев, рискуя своими жизнями, помогали разбирать завалы и создавать над энергоблоком защитный саркофаг.

«Жителям Челябинской области хорошо известны сила атома и его опасность. Именно на Южном Урале создавался ядерный щит страны, здесь же были разработаны и опробованы многие технологии предупреждения и ликвидации последствий аварий на производстве. Горькие уроки XX века научили нас быть более внимательными и ответственными, беречь человеческую жизнь, постоянно совершенствовать системы безопасности на объектах атомной промышленности»,— отметил губернатор.

Алексей Текслер добавил, что жители региона помнят о жертвах радиационных катастроф и будут вечно благодарны тем, кто самоотверженно участвовал в ликвидации последствий техногенных аварий.

Памятная дата была установлена постановлением президиума Верховного совета Российской Федерации в 1993 году. Тогда она называлась «День катастрофы на Чернобыльской АЭС — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах».