Алексей Текслер обратился к инициативным южноуральцам за идеями

В регионе идет прием заявок на гранты губернатора, принять участие могут НКО и активисты с 14 лет

В Челябинской области набирает обороты прием заявок на гранты губернатора. Заявки принимаются по 13 направлениям, среди которых соцобслуживание, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, сохранение исторической памяти и защита окружающей среды.

Как напомнил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Текслер, на поддержку гражданских инициатив в этом году направлено более 320 миллионов рублей.

«Уже несколько лет создаем в регионе среду, где гражданские инициативы находят поддержку. Гранты — это мощный ресурс для воплощения в жизнь смелых и нужных идей», — уверен глава региона Алексей Текслер.

Прием заявок идет на портале грантыгубернатора74.рф. Внести свою идею могут некоммерческие организации и активные жители начиная с 14 лет. Для НКО прием заявок продлится до 24 ноября 2025 года, для активных граждан — до 14 января 2026-го.

«Наша главная задача — чтобы ни одна идея не осталась без внимания. Специалисты Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала готовы помочь на всех этапах», — написал губернатор.

Добавим, итоги конкурса для НКО подведут не позднее 26 декабря 2025 года, реализация поддержанных инициатив начнется уже с 1 марта 2026-го. Итоги конкурса среди активных граждан подведут до 28 февраля 2026 года, реализация инициатив начнется с 1 апреля.