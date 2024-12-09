Алексей Текслер обратился к челябинцам в День Героев Отечества

В памятную дату вспоминают подвиги россиян во имя Отечества и чествуют ныне живущих героев

Сегодня, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, в этот памятный день россияне отдают дань глубокого уважения тем, кто проявил беспримерное мужество и отвагу на поле боя, а также совершил подвиг в мирное время.

По словам Алексея Текслера, среди этих героев немало жителей Челябинской области. Их жизненный путь и бескорыстное служение Родине являются высокой планкой, на которую равняется подрастающее поколение южноуральцев.

«Вечная память героям, отдавшим свои жизни ради нашей великой страны и ее народа, ради нашего общего будущего. Почет и сердечная благодарность тем, кто сегодня с честью носит „Золотую Звезду“», — сказал губернатор.

Памятная дата была утверждена в 2007 году президентом Владимиром Путиным. В пояснительной записке говорилось, что в этот день не только отдают память героическим предкам, но и чествуют ныне живущих героев. Также сообщалось, что памятная дата способствует формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.