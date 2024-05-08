Алексей Текслер обозначил задачи для нового созыва Общественной палаты Челябинской области

Глава региона поблагодарил ее представителей за работу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на первом заседании Общественной палаты Челябинской области седьмого созыва и обозначил направления для работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Губернатор поблагодарил Палату прошлого созыва, напомнив, что она работала во время беспрецедентных вызовов. Во время коронавирусной инфекции внесла более 30 предложений по поддержке и бизнеса, и людей. С началом спецоперации общественники стали помогать жителям Донбасса. Они привозили продукты и медикаменты, помогали восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры и культурного наследия.

«Общественная палата в числе первых заключила соглашения о сотрудничестве с коллегами из Луганской и Донецкой Народных Республик», — отметили в пресс-службе.

Нынешний состав Общественной палаты обновился более чем на треть. В нее привлекают новых людей, создавая условия для генерации свежих идей и инициатив. В то же время там сохранено профессиональное ядро.



«В состав Палаты вошли участники благотворительных, ветеранских, религиозных, экологических, спортивных и молодежных организаций. Немало представителей профсоюзов, казачества, национальных культурных центров, а также медиа, юридического и предпринимательского сообществ. Достойно представлены социальные сферы — медицина, образование, культура. И, что немаловажно в Год семьи, в палате будут работать представители организаций, объединяющих родителей и многодетные семьи. На четверть нынешний состав палаты состоит из женщин — думаю, это добавит внимания к важным социальным темам. А в будущем, считаю, число женщин должно только расти», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор выразил надежду, что поддержка участников спецоперации и членов их семей станет приоритетной.

«Мы искренне восхищаемся героизмом нынешнего поколения воинов, наших ребят — героев специальной военной операции. Наш долг — поддерживать их и их семьи. Мы все верим в нашу новую победу. Уже сейчас нужно готовиться к тому, что в мирную, гражданскую жизнь вернутся вчерашние бойцы, которым надо помочь восстановить здоровье, устроиться на работу, обеспечить материальное благополучие семей», — сказал глава региона.

В Челябинской области появляются актуальные социальные проекты, а также выросло количество общественных инициатив.

«За последние пять лет из всех источников финансирования грантовая поддержка выросла в 15 раз. По всей области реализуются сотни разнообразных проектов. Многие из них перерастают в системную работу, которую мы целенаправленно поддерживаем. По итогам последних конкурсов наша область заняла третье место по количеству проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов, и пятое место по количеству проектов, которые поддержаны Президентским фондом культурных инициатив. Надеюсь, коллеги, что при вашем активном участии эта работа получит новый импульс», — сказал Алексей Текслер.

Члены Палаты вновь выбрали своим председателем Николая Дейнеко. Алексей Текслер поблагодарил его за работу, наградив медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III cтепени.