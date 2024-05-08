Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на первом заседании Общественной палаты Челябинской области седьмого созыва и обозначил направления для работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор поблагодарил Палату прошлого созыва, напомнив, что она работала во время беспрецедентных вызовов. Во время коронавирусной инфекции внесла более 30 предложений по поддержке и бизнеса, и людей. С началом спецоперации общественники стали помогать жителям Донбасса. Они привозили продукты и медикаменты, помогали восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры и культурного наследия.
«Общественная палата в числе первых заключила соглашения о сотрудничестве с коллегами из Луганской и Донецкой Народных Республик», — отметили в пресс-службе.
Нынешний состав Общественной палаты обновился более чем на треть. В нее привлекают новых людей, создавая условия для генерации свежих идей и инициатив. В то же время там сохранено профессиональное ядро.
«В состав Палаты вошли участники благотворительных, ветеранских, религиозных, экологических, спортивных и молодежных организаций. Немало представителей профсоюзов, казачества, национальных культурных центров, а также медиа, юридического и предпринимательского сообществ. Достойно представлены социальные сферы — медицина, образование, культура. И, что немаловажно в Год семьи, в палате будут работать представители организаций, объединяющих родителей и многодетные семьи. На четверть нынешний состав палаты состоит из женщин — думаю, это добавит внимания к важным социальным темам. А в будущем, считаю, число женщин должно только расти», — подчеркнул Алексей Текслер.
Губернатор выразил надежду, что поддержка участников спецоперации и членов их семей станет приоритетной.
«Мы искренне восхищаемся героизмом нынешнего поколения воинов, наших ребят — героев специальной военной операции. Наш долг — поддерживать их и их семьи. Мы все верим в нашу новую победу. Уже сейчас нужно готовиться к тому, что в мирную, гражданскую жизнь вернутся вчерашние бойцы, которым надо помочь восстановить здоровье, устроиться на работу, обеспечить материальное благополучие семей», — сказал глава региона.
В Челябинской области появляются актуальные социальные проекты, а также выросло количество общественных инициатив.
«За последние пять лет из всех источников финансирования грантовая поддержка выросла в 15 раз. По всей области реализуются сотни разнообразных проектов. Многие из них перерастают в системную работу, которую мы целенаправленно поддерживаем. По итогам последних конкурсов наша область заняла третье место по количеству проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов, и пятое место по количеству проектов, которые поддержаны Президентским фондом культурных инициатив. Надеюсь, коллеги, что при вашем активном участии эта работа получит новый импульс», — сказал Алексей Текслер.
Члены Палаты вновь выбрали своим председателем Николая Дейнеко. Алексей Текслер поблагодарил его за работу, наградив медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III cтепени.