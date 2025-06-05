Алексей Текслер обозначил векторы дальнейшего развития Челябинской области

Глава региона также подвел итоги прошедших пяти лет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июня выступил перед депутатами Законодательного собрания. Это ежегодное обращение главы региона, в ходе которого он подводит важные итоги и обозначает векторы дальнейшего развития, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Основной посыл: Челябинская область — регион абсолютных возможностей. И сегодняшнее обращение было направлено не только органам государственной власти в регионе, но и непосредственно каждому жителю: все делается для развития, благополучия и комфорта человека. Возможности каждого — абсолютны.





Алексей Текслер начал свое выступление с общей цели — победы в СВО. Роль Челябинской области в ее достижении неоценима: от действий бойцов, волонтеров и общества до производителей и промышленников. И уже сейчас идет активная работа по возвращению героев в повседневную жизнь. Филиалы Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО будут открыты в городах региона.





1 июля 2025 года зарплаты бюджетников поднимут на 6%. С январским повышением это обеспечит 10%‑й рост.

Открывающиеся производства обяжут выполнять требования по сбережению природы. На месте промышленных площадок будут развивать «Новый Челябинск» с высокими экостандартами.





Текущие масштабы создания и модернизации медицинской инфраструктуры Челябинская область не знала даже в советские годы.

Разрабатывается концепция передовой, флагманской школы федерального уровня для комплексного развития талантливой молодежи.





В центре военно-патриотического воспитания школьников в партнерстве с Чебаркульским гарнизоном 90-й танковой дивизии начинаются летние смены. Его филиалы появятся в других городах региона.

Школы искусств должны появится на первых этажах и пристроенных помещениях новых жилых комплексов.





Туристический горнолыжный кластер должен объединиться в единую цепь круглогодичных курортов от Аши до Миасса, с комфортными автокемпингами, инфраструктурой, сервисом.

Индекс промышленного производства в секторе обрабатывающих производств составил 100%, это показывает рост.





Объем инвестиций достиг почти 550 миллиардов рублей с реальным темпом роста к предыдущему году, то есть с учетом инфляционных процессов в 14%.

В Челябинске будет построен новый международный терминал и расширен терминал внутренних авиалиний аэропорта.





В 2024 году был дан старт региональной программы модернизации коммунальной сферы «Большой ремонт74», в его реализацию запланировано почти 1500 мероприятий. Сегодня Алексей Текслер объявил о новой программе «Светлый регион». В городах и селах установят 50 тысяч светильников. В 2025 году газифицируют минимум 12 тысяч домохозяйств.

«Мы не просто строим социальные объекты и инфраструктуру. Мы все вместе принципиально меняем жизнь региона к лучшему, мы создаем Челябинскую область будущего! Системно развивая территории, их инфраструктуру, реализуя бизнес-проекты и улучшая экологию, мы реализуем курс на обновление всего региона»,— подчеркнул губернатор.





Все эти меры способствуют развитию каждого южноуральца, формируют необходимые условия для создания и жизни счастливых семей.





Количество многодетных семей за год в регионе выросло более чем на 5,5 тысячи. Внедрен семейный студенческий капитал в размере 1 миллион рублей. Утвержден знак отличия «Семейное счастье» и денежная выплата для семейных пар, проживших 50 и более лет.

«Все усилия по развитию региона направлены на рост числа семей с детьми, их благополучие. Это безусловный приоритет. Именно так мы строим Южный Урал будущего. Регион, который влюбляет в себя, в который хочется приехать и остаться здесь учиться, работать и жить. Именно так мы создаем Челябинскую область — регион абсолютных возможностей»,— резюмирует Алексей Текслер.