Алексей Текслер на межрегиональном совете обозначил приоритеты «ЕР» на Южном Урале

Это поддержка СВО, восстановление Донбасса и социальная повестка

Губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер принял участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета партии, которое прошло в Екатеринбурге. Встреча состоялась под руководством члена президиума генерального совета «Единой России» Ивана Квитки с участием полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги.

Полпред президента отметил принципиальную и результативную работу партии, нацеленную на повышение благосостояния граждан, укрепление безопасности и суверенитета страны. Он подчеркнул, что партия уделяет особое внимание интеграции ветеранов специальной военной операции в органы власти. По итогам избирательных кампаний 2025 года около ста бойцов, выдвинутых «Единой Россией», одержали победы на выборах различных уровней.





В своем выступлении Алексей Текслер обозначил ключевые направления работы партии в регионе. Центральными из них являются комплексная поддержка участников специальной военной операции и их семей, восстановление социальной инфраструктуры Донбасса, а также последовательная реализация социально-экономической повестки.

Поддержка участников СВО остается в Челябинской области на особом контроле. В 2025 году 61 участник спецоперации стал депутатом разных уровней. Здесь действует системная модель сопровождения ветеранов, которая включает медицинскую и психологическую помощь, содействие в трудоустройстве. Реализуется программа формирования управленческого резерва «Герои Южного Урала». Активную роль в этой работе играют волонтёры и некоммерческие организации, что позволило области войти в тройку лидеров по развитию добровольчества в рамках премии #МЫВМЕСТЕ.

Челябинская область продолжает активно участвовать в восстановлении подшефных территорий Донецкой Народной Республики. С 2022 по 2024 годы было восстановлено 82 социальных объекта, включая школы, детские сады и жилые дома. Работы ведутся и в текущем году, с планами по завершению около тридцати объектов.

Социально-экономическое развитие региона, по словам губернатора, создает надежный фундамент для улучшения жизни людей. За последние шесть лет валовой региональный продукт области удвоился, а в 2025 году регион занял пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Создание особой экономической зоны «Южноуральская» и реализация национальных проектов позволяют масштабно обновлять инфраструктуру: строить новые социальные объекты, ремонтировать дороги и обновлять парк общественного транспорта.

«Развитие экономики, как надежного фундамента, безусловно способствует ускоренному развитию всей социальной инфраструктуры», — отметил глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что идеологической основой работы партии в регионе остаются решения президента России Владимира Путина, национальные цели развития и народная программа «Единой России». Регион эффективно реализует все федеральные партийные проекты. что является залогом устойчивого развития и повышения качества жизни на Южном Урале.