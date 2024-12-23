Алексей Текслер обозначил направления развития системы СПО в Челябинской области

Губернатор принял участие в заседании окружного совета при полпреде УрФО

Развитие системы среднего профессионального образования, а также вызовы и задачи информационной политики на Урале обсудили участники Совета при полпреде президента РФ в УрФО. О том, как работа по поддержке СПО выстраивается в Челябинской области, рассказал губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Открывая заседание, полпред Артем Жога напомнил, что ключевая проблема сегодня — острый дефицит кадров и система профессиональной подготовки играет важную роль в ее решении.

«Необходимо привести систему профессионального образования в соответствие с запросами рынка труда. Брать на вооружение эффективные методы трансформации, предлагаемые федеральным центром, использовать собственный успешный опыт», — отметил полпред.

По его словам, нужно и дальше развивать практику образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а также систему целевого обучения.

Алексей Текслер в своем выступлении акцентировал, что в Челябинской области данная система выстраивается на основе интеграции образования, науки и производства. Этому способствует участие области в проекте «Профессионалитет»: на Южном Урале уже действуют 12 образовательно-производственных центров, в 2025 году к ним добавятся еще четыре (по данному показателю регион входит в число лидеров в стране). Программа помогла обновить материально-техническую базу учреждений СПО и начать работать по современным востребованным программам совместно с работодателями.





«Приоритеты отдаем подготовке кадров для промышленности, в том числе оборонной, а также транспорта, сельского хозяйства и строительства. Для бюджетной сферы приоритетной остается подготовка педагогических и медицинских работников», — уточнил губернатор.

Для студентов организуется практика на предприятиях с трудоустройством, при необходимости применяется индивидуальный учебный план для совмещения работы с обучением, заключаются договоры о целевом обучении, организована система профориентации и маршрутизации обучающихся и выпускников на конкретные предприятия региона.

«Сейчас активно с нашими предприятиями эти вопросы прорабатываем», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что Челябинская область успешно участвует в конкурсном отборе на получение средств федерального бюджета на капремонт колледжей и техникумов, благодаря чему в 2025 и 2026 годах отремонтируют девять объектов.

В регионе также предусмотрели меры соцподдержки для студентов из семей участников СВО: это компенсация расходов на оплату обучения; ежедневное бесплатное двухразовое горячее питание обучающихся в госучреждениях СПО; ежемесячная выплата (18,7 тысячи рублей) студентам очной формы обучения в госучреждениях СПО региона.

Для решения кадрового вопроса для молодых педагогов в возрасте до 35 лет, которые впервые устраиваются на работу, введены стимулирующие выплаты.

«В целом по всем направлениям развития СПО ведем работу системно, вместе с нашими предприятиями усиливаем связь образования с производством, стараемся участвовать во всех профильных федеральных проектах. Будем продолжать работу и дальше с учетом стоящих перед регионом государственных задач», — заключил Алексей Текслер.





В ходе мероприятия состоялась также окружная «Елка желаний». Алексей Текслер снял с новогоднего дерева шар с желанием Дарьи из Магнитогорска — она мечтает об ударной установке. Напомним, ранее челябинский губернатор принял участие в аналогичных областном и федеральном мероприятиях.