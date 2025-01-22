Алексей Текслер обозначил ключевые задачи главам южноуральских муниципалитетов

Губернатор потребовал от чиновников максимальной вовлеченности в решение всех вопросов

Празднование 80-летнего юбилея Великой Победы, поддержка ветеранов, подготовка к паводку, укрепление материально-технической базы чрезвычайных служб, ликвидация цифрового неравенства и активное, без раскачки, включение в реализацию новых нацпроектов — эти и другие темы стали ключевыми на первом в 2025 году совещании с главами муниципалитетов и членами правительства Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер акцентировал внимание глав на том, что второстепенных вопросов в работе не будет.

В начале совещания глава региона представил новых руководителей исполнительных органов. В частности, к выполнению должностных обязанностей приступили министры жилищно-коммунального хозяйства — Людмила Алпатова, экономического развития — Марина Клочкова, архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории — Ольга Никитина, международного и межрегионального сотрудничества — Дмитрий Глухарев, молодежи — Юрий Болдырев.

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Алексей Текслер подчеркнул, что регион начал активную подготовку к юбилейным мероприятиям празднования Победы в Великой Отечественной войне. Накануне был дан ряд поручений, поэтому важно максимально четко и оперативно выполнять принятые решения и уже в феврале начать соответствующие мероприятия:

«Необходимо уделить внимание каждому ветерану, пообщаться и встретиться с каждым, выслушать их проблемы и, конечно, решить. У наших ветеранов каждый день на счету, обратите на это внимание».

Губернатор еще раз обратил внимание, что 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества, поэтому важно усилить работу по поддержке бойцов, принимающих участие в СВО, и их семей. В Челябинской области уже действует соответствующий комплекс региональных мер поддержки. Акцент нужно сделать на адресность, оперативность и эффективность.

НАЦПРОЕКТЫ

Отдельно Алексей Текслер остановился на подведении итогов нацпроектов и начале реализации новых.

«На 31 декабря 2024 года кассовое исполнение нацпроектов составило 98,5%. В ближайшее время отдельно проанализируем результаты достижения количественных показателей, сделаем выводы. В целом у нас практически все показатели выполнены, ждем итоговой оценки», — обозначил глава региона.

Говоря о новом шестилетнем цикле реализации нацпроектов, губернатор напомнил, что в 12 федеральных нацпроектов вошли 43 региональных, еще раз обозначил сроки внесения соответствующих изменений в госпрограммы.

«Уже заключены все необходимые организационные и финансовые соглашения о реализации новых национальных проектов в регионе. Сейчас формируем их паспорта. Министрам нужно завершить в ближайшие дни изменение в государственные программы, до 15 марта — завершить контрактацию. Федеральный срок — 1 апреля, но я вам ставлю задачу — 15 марта. Все, что за рамками этого, — через меня, с оценкой того, почему идет сдвижка по контрактации», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА

В ходе совещания обсудили и ряд других тем, в том числе развитие сети связи в малых населенных пунктах.

«Обеспечили устойчивой сотовой связью и доступом к интернету 120 малых населенных пунктов. В первом полугодии этого года подключим еще 16 сел и деревень. Кроме того, Минцифры России заключает договор с ПАО „Ростелеком“ на подключение населенных пунктов Челябинской области, за которые жители отдали наибольшее количество голосов в прошлом году. Предварительно нам одобрили 42 населенных пункта, и квота существенно увеличена по сравнению с прошлым годом благодаря активному голосованию жителей», — заметил Алексей Текслер.

Он отметил организацию этого народного голосования как пример неформальной работы.

«Не просто голосование ради голосования. Это реально влияет на отбор населенных пунктов по всей стране. Поэтому работу надо продолжать и в этом году. Прошу глав муниципальных образований во взаимодействии с исполнителем проекта максимально оперативно выделять участки под установку объектов связи и проверять качество связи в каждом населенном пункте, за который проголосовали жители», — подчеркнул губернатор.

Среди других тем совещания с главами — диспансеризация населения и профосмотры, реализация госпрограммы «Национальная система пространственных данных», укрепление материально-технической базы чрезвычайных служб и своевременная сезонная подготовительная работа, в том числе к паводковому сезону.

Подводя итоги совещания, Алексей Текслер заявил, что ждет от всех руководителей муниципалитетов, профильных служб, исполнительных органов «активной и ответственной работы».

«Задач много, ресурсы выделены, но возникают и новые риски, поэтому важно максимально эффективно использовать бюджетные средства. Второстепенных вопросов нет, необходимо проявить максимальную вовлеченность в решение всех поставленных вопросов», — резюмировал он.