Алексей Текслер обозначил ключевые задачи «Движения первых» в Челябинской области

Губернатор попросил усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи

Алексей Текслер провел заседание регионального координационного совета «Движения первых». На нем были подведены промежуточные итоги работы регионального отделения «Движения первых» за прошедший период, а также обсуждены приоритетные задачи на будущее. Губернатор попросил усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи и поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль развитие системы наставничества, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Движение играет большую роль в воспитании патриотизма у молодежи, формируя чувство гордости за страну и искреннюю готовность ее защищать», — подчеркнул глава региона.

Отдельно обсудили развитие гуманитарного сотрудничества Челябинской области с ДНР — от совместных молодежных инициатив до образовательных проектов. Текслер напомнил, что после начала СВО школьники и студенты из ДНР приезжали в наш регион на отдых и обучение, что укрепило межрегиональные связи.

«Прошу усиливать работу, активнее вовлекать участников движения в мероприятия, прежде всего патриотической направленности, и обеспечивать для этого все необходимые стимулы», — добавил губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер призвал руководство министерства образования и науки региона, глав городских и муниципальных округов не только содействовать деятельности движения, но и быть в курсе актуальной повестки региональных и местных отделений, чтобы своевременно оказывать помощь и поддержку.

«Для создания по-настоящему эффективной системы воспитания детей и молодежи необходимо объединить усилия всех участников процесса. Только так мы сможем достичь значимых результатов в формировании патриотических ценностей и развитии гражданской активности молодежи», — резюмировал губернатор.

В своем выступлении руководитель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова подчеркнула, что благодаря поддержке губернатора и правительства Челябинская область демонстрирует системную и качественную работу по развитию движения, предоставляя ребятам в каждом муниципалитете новые возможности для самореализации.

«Мы видим, что дети заинтересованы в самореализации в сфере медиа. Наша задача как наставников — создать условия для того, чтобы научить их формировать позитивную повестку региона и страны. Прошу обратить внимание на этот вопрос и создать необходимые условия», — подчеркнула Светлана Буравова.

Также было предложено разработать региональные и муниципальные планы общественно значимых мероприятий, в которых могли бы принимать активное участие члены движения и их наставники.