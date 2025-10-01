Алексей Текслер провел заседание регионального координационного совета «Движения первых». На нем были подведены промежуточные итоги работы регионального отделения «Движения первых» за прошедший период, а также обсуждены приоритетные задачи на будущее. Губернатор попросил усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи и поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль развитие системы наставничества, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
«Движение играет большую роль в воспитании патриотизма у молодежи, формируя чувство гордости за страну и искреннюю готовность ее защищать», — подчеркнул глава региона.
Отдельно обсудили развитие гуманитарного сотрудничества Челябинской области с ДНР — от совместных молодежных инициатив до образовательных проектов. Текслер напомнил, что после начала СВО школьники и студенты из ДНР приезжали в наш регион на отдых и обучение, что укрепило межрегиональные связи.
«Прошу усиливать работу, активнее вовлекать участников движения в мероприятия, прежде всего патриотической направленности, и обеспечивать для этого все необходимые стимулы», — добавил губернатор.
Кроме того, Алексей Текслер призвал руководство министерства образования и науки региона, глав городских и муниципальных округов не только содействовать деятельности движения, но и быть в курсе актуальной повестки региональных и местных отделений, чтобы своевременно оказывать помощь и поддержку.
«Для создания по-настоящему эффективной системы воспитания детей и молодежи необходимо объединить усилия всех участников процесса. Только так мы сможем достичь значимых результатов в формировании патриотических ценностей и развитии гражданской активности молодежи», — резюмировал губернатор.
В своем выступлении руководитель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова подчеркнула, что благодаря поддержке губернатора и правительства Челябинская область демонстрирует системную и качественную работу по развитию движения, предоставляя ребятам в каждом муниципалитете новые возможности для самореализации.
«Мы видим, что дети заинтересованы в самореализации в сфере медиа. Наша задача как наставников — создать условия для того, чтобы научить их формировать позитивную повестку региона и страны. Прошу обратить внимание на этот вопрос и создать необходимые условия», — подчеркнула Светлана Буравова.
Также было предложено разработать региональные и муниципальные планы общественно значимых мероприятий, в которых могли бы принимать активное участие члены движения и их наставники.