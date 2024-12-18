Алексей Текслер обозначил главам городов и районов приоритеты на две последние недели 2024 года

Губернатор провел совещание с главами муниципалитетов и членами правительства региона

Бесперебойное отопление и работа электросетей, расчистка от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, своевременный вывоз мусора, а также исполнение нацпроектов и отработка обращений граждан с прямой линии с губернатором Челябинской области. Эти темы стали основными на последнем в 2024 году совещании Алексея Текслера с членами правительства и главами муниципалитетов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

ИТОГИ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

По словам Алексея Текслера, больше всего вопросов на прямую линию было посвящено по работе ЖКХ (31,7%). Также много обращений поступило по здравоохранению (10,9%), вопросам соцзащиты (10%), благоустройству (8,4%), работе транспорта (7,6%) и содержанию дорог (7,7%).

Алексей Текслер акцентировал, что это те сферы, к которым необходимо усилить внимание:

«В целом требую от глав и министров тщательно отработать каждое обращение, поступившее на прямую линию, дать заявителям ответ по существу. А главное — проанализировать проблематику обращений, сделать выводы, исходя из этого скорректировать свою работу в предстоящем году».

Губернатор напомнил, что в четверг, 19 декабря, пройдет прямая линия с президентом Владимиром Путиным, на которой будут даны важные сигналы и установки. Важно к этому внимательно отнестись и отработать все поступившие обращения.

ЭКОНОМИКА

«Положительная динамика сохраняется по ключевым социально-экономическим показателям: растет объем инвестиций, оборот розничной торговли, доходы населения. Наша общая задача на следующий год — сохранить эти позитивные изменения. Многое зависит от работы в муниципалитетах, в частности малый и средний бизнес — это 30% нашей экономики и это ваша зона ответственности», — подчеркнул Алексей Текслер, подводя экономические итоги года.

НАЦПРОЕКТЫ

В части реализации нацпроектов наблюдается положительная динамика. Кассовое исполнение составило более 85%, что в целом соответствует уровню прошлого года. Однако глава региона ставит задачу нарастить темпы и приложить максимум сил для достижения 100% кассового исполнения до конца года.

«Это приоритет номер один. Приступаем к заключению организационных и финансовых соглашений по новым нацпроектам. Прошу все исполнительные органы держать этот вопрос на контроле», — поручил губернатор.

Алексей Текслер также напомнил, что среди новых нацпроектов — «Инфраструктура для жизни» (12 федпроектов, в том числе «Формирование комфортной городской среды»).

«Поручаю главам муниципалитетов провести все конкурсы по определению подрядчиков на объекты благоустройства 2025 года в рамках федпроекта в срок до 15 марта 2025 года, чтобы работы начать уже в мае и завершить в середине сентября, чтобы люди успели воспользоваться результатами этой работы», — добавил губернатор.

Он привел в пример успешный опыт Долгодеревенского поселения Сосновского района, которое заняло призовое место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», выиграв 15 миллионов рублей.

НОВОГОДНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

Уже сегодня должны быть готовы графики дежурств экстренных служб, а информация — доведена до жителей, главы должны сосредоточиться на готовности коммунальной инфраструктуры к предстоящим новогодним праздникам, особое внимание уделить вопросам безопасности и семьям, которые находятся в зоне риска.

«Отопление, бесперебойная работа электросетей, расчистка от снега дорог, тротуаров, дворовых территорий, вывоз мусора с контейнерных площадок — все эти темы необходимо постоянно держать на контроле, особенно в период длинных новогодних праздников. Во всех муниципалитетах и исполнительных органах региона должны быть сформированы графики дежурств на выходные и праздничные дни. Наготове должны быть все экстренные службы. У МВД, у ряда других силовых структур усиленное несение службы, мы это все уже проговорили. Обращаюсь к руководителям: у себя в муниципалитетах вы эту работу должны провести. Все должны быть наготове, понимая, что длинные праздники, есть определенные риски и вы максимально должны этими рисками управлять и их нивелировать», — подчеркнул губернатор.

Он также акцентировал, что без перебоев должен пройти процесс по выдаче подарков в рамках проведения акции «Подарим Новый год детям». В муниципалитеты уже направлено более 170 тонн сладких кульков:

«У детей, конечно же, должен быть праздник. Особенно когда мы говорим о детях, которые нуждаются в защите, в поддержке. Это дети участников специальной военной операции, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из многодетных семей. Прошу глав грамотно организовать работу по их выдаче на новогодних представлениях и в органах соцзащиты».

Также Алексей Текслер пригласил всех присоединиться к благотворительной акции «Елка желаний» и вручить подарки до 31 декабря.