Алексей Текслер обновил состав Совета по улучшению инвестклимата в Челябинской области

Рассказываем, кто вошел в состав Совета, а кто выбыл из него

В обновленный состав Совета по улучшению инвестиционного климата в Челябинской области вошли председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер и директор по экономике АО «Копейский машиностроительный завод» Георгий Тырсин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Георгий Тырсин занял в Совете место Михаила Киселева, представляющего также копейский машзавод. Киселев распоряжением губернатора исключен из состава Совета, по открытым данным, он с прошлого года исполняет обязанности директора машиностроительного предприятия.

Напомним, Совет при губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата действует постоянно. Его основные задачи — повышение эффективности инвестиционной политики, создание условий для роста инвестиционной активности, разработка и реализация механизмов повышения инвестиционной привлекательности региона и многие другие.