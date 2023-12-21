По инициативе губернатора Алексея Текслера больше многодетных семей Челябинской области могут получить выплату для покупки газового оборудования. Сегодня депутаты Законодательного собрания расширили действующий закон, и для получения выплаты семьям исключили норму по учету доходов, передает корреспондент информагентства «Первое областное».
Напомним, на Южном Урале действует компенсация на установку и покупку газового оборудования. Получателям могут выплатить до 150 тысяч рублей, а семьям участников спецоперации — до 200 тысяч. В ходе 45-го заседания Заксобрания депутаты одобрили инициативу губернатора. Ранее претендовать на компенсацию могли только те многодетные семьи, где доход на члена семьи не превышает двукратную величины прожиточного минимума в регионе.
Также в ходе рассмотрения этого вопроса закона депутаты внесли изменения и в другие части закона о выплате на покупку газового оборудования. Продлен период заключения до 31 декабря 2024 года для контрактников и добровольцев спецоперации, чьи семьи также могут претендовать на выплату по газу.
Напомним, эти меры призваны поддержать темпы газификации в регионе, которые уже превысили среднероссийские.