Алексей Текслер облегчил получение многодетным семьям Челябинской области выплаты за газ

Для покупки и установки газового оборудования не надо показывать доходы

По инициативе губернатора Алексея Текслера больше многодетных семей Челябинской области могут получить выплату для покупки газового оборудования. Сегодня депутаты Законодательного собрания расширили действующий закон, и для получения выплаты семьям исключили норму по учету доходов, передает корреспондент информагентства «Первое областное».

Напомним, на Южном Урале действует компенсация на установку и покупку газового оборудования. Получателям могут выплатить до 150 тысяч рублей, а семьям участников спецоперации — до 200 тысяч. В ходе 45-го заседания Заксобрания депутаты одобрили инициативу губернатора. Ранее претендовать на компенсацию могли только те многодетные семьи, где доход на члена семьи не превышает двукратную величины прожиточного минимума в регионе.

Также в ходе рассмотрения этого вопроса закона депутаты внесли изменения и в другие части закона о выплате на покупку газового оборудования. Продлен период заключения до 31 декабря 2024 года для контрактников и добровольцев спецоперации, чьи семьи также могут претендовать на выплату по газу.

Напомним, эти меры призваны поддержать темпы газификации в регионе, которые уже превысили среднероссийские.