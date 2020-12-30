Алексей Текслер: «Объединение укрепит общество и сделает нас сильнее»

Губернатор встретился с главой регионального исполкома общероссийского народного фронта в Челябинской области Денисом Рыжим

На встрече обсуждались итоги года и планы на 2021 год. Губернатор отметил работу волонтерского движения во время пандемии коронавируса: волонтеры Победы помогли в проведении мероприятий в честь юбилея Великой Победы; волонтеры-медики — в борьбе с ковидом.



«Масштабное объединение людей на бескорыстную помощь — это, безусловно, достижение года. Акция „Мы вместе“ показала, что помощь востребована не только в плане общественного контроля власти, но и в плане прямой поддержки людей. Во время первой волны — это была помощь старшему поколению, а также людям, находящимся на карантине, сейчас — медицинским работникам в борьбе с коронавирусом. Отдельно хочу поблагодарить добровольцев ОНФ за эту работу. Уверен, этот благородный посыл наших волонтеров сохранится и после пандемии, и объединение укрепит общество, сделает нас сильнее», — сказал Алексей Текслер.

«У нас общая задача — улучшение качества жизни южноуральцев и жителей всей страны. Совместно решать проблемы эффективнее. Главный посыл — конструктивное взаимодействие между общественниками и органами власти», — сказал Денис Рыжий.

По мнению Алексея Текслера, в 2021 году актуальными останутся задачи общественного контроля за исполнением мероприятий национальных проектов, госзакупок и экологической обстановкой в регионе.

