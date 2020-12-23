Алексей Текслер — о предприятиях-нарушителях: «Рычагов много, и они это понимают»

Губернатор пообещал, что до 2024 года промышленность Южного Урала реализует все свои экологические обязательства

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер немало внимания уделяет экологии. Как он признался в интервью журналисту 74.ru 17 декабря, такое внимание объясняется еще и его опытом работы во главе администрации Норильска.



Напомним, за 2020 год правительство области подписало ряд соглашений с крупнейшими предприятиями Челябинска и Магнитогорска, включая «Мечел», ЧЭМК, «Фортум», Магнитогорский металлургический комбинат. Все они согласились выполнять требования регионального экологического стандарта, а некоторые, как тот же ММК, даже принимали участие в разработке этого «экокодекса». Тем не менее журналисты и рядовые жители продолжают интересоваться, зачем предприятиям-загрязнителям брать на себя повышенные обязательства, и главное — как заставить промышленность их выполнять.

«На первый взгляд требования нашего экологического стандарта добровольные. Они строже федеральных норм, поэтому вроде бы необязательны. Но это не так. Это, если хотите, публичная оферта, от которой тяжело отказаться. Где-то это вложения в эффективность самого предприятия, которое откладывало модернизацию на пять лет, но мы договорились, что они начнут сейчас. Где-то предприятие не собиралось ничего делать, но после разговора со мной пришло к выводу, что делать нужно. Я уверен, что мы все мероприятия реализуем», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор рассказал, что лично встречался с руководством ведущих «загрязнителей» (они же — основа экономики региона). В ряде случаев он даже собирается добавить к оговоренным условиям новые требования. Например, вложения не только в собственные системы экологической безопасности, но и в городскую среду. Что касается потенциальных нарушителей своего слова, то Текслер считает, что найдет на таких управу.

«Поверьте, мы найдем способ, как добиться того, чтобы таких моментов не было, это в интересах самих предприятий. Это обязательства не только передо мной, но и перед государством в самом широком смысле, поэтому я бы никому не советовал эти обязательства нарушать. Я общаюсь с федеральными структурами, и все коллеги (имеет в виду промышленников. — Прим. ред.) прекрасно знают наши возможности. Рычагов много», — заверяет жителей глава региона.

В числе таких рычагов воздействия — работа Росприроднадзора. Кроме того, с 2021 года заводы, не получившие от государства комплексное экологическое разрешение, будут платить отчисления «на экологию» в пятикратном размере — и даже больше. Что касается текущих обязательств, то они рассчитаны до 2024 года. Эти меры, конечно, просто не успеют превратить тот же Челябинск в цветущий сад, но губернатор обещает: южноуральцы обязательно заметят результаты. А кроме промышленности областные власти намерены вплотную заняться автомобильными выбросами, которые в крупных городах не уступают заводским трубам по негативному влиянию на окружающую среду.